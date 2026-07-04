Taylor Swift e Travis Kelce sposi, l'arrivo degli ospiti al Madison Square Garden

Lunga notte di festeggiamenti a New York per Taylor Swift e Travis Kelce, che si sono sposati al Madison Square Garden. A officiare la cerimonia l’attore Adam Sandler. Numerose le star che hanno partecipato al matrimonio: nelle immagini si vede l’arrivo di star del calibro di Hugh Grant, accompagnato dalla moglie Anna Eberstein, e Ethan Hawke. Oltre a loro, presenti anche il comico Jason Sudeikis, il giocatore di football Cooper Kupp e il telecronista Joe Buck. Massimo il riserbo sui preparativi delle nozze; a fine rito, un cartellone all’esterno dell’arena di Midtown Manhattan ha proclamato semplicemente “JUST&T MARRIED”, “appena sposati”. La coppia non ha avuto damigelle né testimoni di nozze, optando invece per il fratello di Swift, Austin, come testimone d’onore da parte della sposa, e per il fratello di Kelce, Jason, come testimone d’onore da parte dello sposo.