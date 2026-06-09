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mercoledì 10 giugno 2026

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Pino Insegno celebra le nozze del fratello Claudio con Stefano Minotti

Pino Insegno celebra le nozze del fratello Claudio con Stefano Minotti
Pino Insegno, 10 giugno 2025 (Foto Stefano Colarieti/LaPresse)
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Le immagini della cerimonia e della festa sono diventate virali sul web

Pino Insegno ha celebrato il matrimonio di suo fratello Claudio e il fidanzato Stefano Minotti. Le immagini della cerimonia e della festa – organizzata a Villa Domus Urania, a Formello, alle porte di Roma – sono diventate virali sui social. Presenti anche vip come Antonella Elia, Eva Grimaldi e Imma Battaglia.

Claudio Insegno, così come Pino, fa parte del mondo dello spettacolo. Classe 1965, più piccolo del fratello di sei anni, è attore, regista, doppiatore e sceneggiatore. Ha lavorato nel mondo del cinema, della televisione e del teatro. Inoltre ha fondato a Roma la Casa del teatro e del cinema, dove insegna, con l’intento di formare nuovi artisti professionisti.

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