Pino Insegno celebra le nozze del fratello Claudio con Stefano Minotti

Le immagini della cerimonia e della festa sono diventate virali sul web

Pino Insegno ha celebrato il matrimonio di suo fratello Claudio e il fidanzato Stefano Minotti. Le immagini della cerimonia e della festa – organizzata a Villa Domus Urania, a Formello, alle porte di Roma – sono diventate virali sui social. Presenti anche vip come Antonella Elia, Eva Grimaldi e Imma Battaglia.

Claudio Insegno, così come Pino, fa parte del mondo dello spettacolo. Classe 1965, più piccolo del fratello di sei anni, è attore, regista, doppiatore e sceneggiatore. Ha lavorato nel mondo del cinema, della televisione e del teatro. Inoltre ha fondato a Roma la Casa del teatro e del cinema, dove insegna, con l’intento di formare nuovi artisti professionisti.