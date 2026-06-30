Wags ai Mondiali 2026, da Georgina Rodriguez a Ester Expósito: chi sono le più seguite

Da Georgina Rodriguez a Ester Expósito: ai Mondiali 2026 le Wags conquistano la scena. Quando è nato nei primi 2000 sui tabloid inglesi il termine Wags era solo un acronimo che indicava mogli e fidanzate di grandi calciatori, alimentando il gossip e lanciando nuove tendenze. Le ‘Wifes and Girlfriends’, però, sono molto di più: sono imprenditrici, influencer globali, icone di stile e spesso superano i loro partner in termini di visibilità e popolarità. Un’analisi degli esperti Sisal sulle principali piattaforme social e sui trend di ricerca online spiega quale tra le partner dei campioni in gara per la Coppa del Mondo ha già vinto per il pubblico.

Le Wags più cliccate: imprenditrici e influencer da milioni di follower

A livello globale, a dominare la scena è Bruna Biancardi: con un aumento di follower su TikTok pari al 40%, nelle settimane tra il 10 e il 28 di giugno, un +4,5% su Instagram e oltre 150 milioni di views sulle piattaforme social, oggi la moglie di Neymar è la Wag che sta ottenendo i maggiori consensi dal pubblico globale. La sua fanbase non manca di manifestarle affetto, mentre sui principali motori di ricerca globali tutte le query legate al suo nome hanno avuto un’impennata, grazie anche all’annuncio ‘mondiale’ della terza gravidanza.

Un successo che non sembrerebbe poter essere eguagliato dal partner. Neymar, infatti, avrebbe pochissime chance di essere eletto il Miglior Giocatore del Mondiale. Questa possibilità su Sisal.it pagherebbe 75 volte la posta.

Bruna Biancardi posa per i fotografi al suo arrivo alla prima del film “Killers of the Flower Moon” in occasione della 76ª edizione del Festival internazionale del cinema di Cannes, nel sud della Francia, sabato 20 maggio 2023. (Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP)

A competere con Bruna, per la corona da regina, c’è la futura Signora Ronaldo. Georgina vanta una fanbase complessiva di oltre 80 milioni di follower che non smette di crescere. In queste due settimane i suoi post made in Usa hanno contribuito a farle collezionare oltre 260 milioni di visualizzazioni e ben 20.7 milioni tra like, commenti e reazioni. Intanto sul web, tutto il mondo la cerca: la query “Georgina Rodriguez” è cresciuta dell’80%, “Georgina” del 40%, mentre “Georgina Rodriguez million dollar ring” è un assoluto trend di ricerca. Il suo successo corrisponderà a quello del futuro marito sul campo? Per quanto Ronaldo non smetta mai di stupire, è poco probabile. La stella portoghese, infatti, con quota 33,00 non è neppure nella Top 5 dei probabili Mvp della Fifa World Cup.

Tra le Wags più amate e cliccate del Mondiale 2026, nell’analisi Sisal troviamo poi lady Messi, Antonela Roccuzzo, non solo la moglie di un’icona del calcio contemporaneo, ma una modella e ambassador dal patrimonio netto stimato di 20 milioni di dollari. Nelle ultime settimane, la ‘first lady del calcio argentino’ ha coinvolto il pubblico con il racconto in prima linea del mondiale Albiceleste: le foto sugli spalti con i figli, accompagnate da dediche affettuose ed entusiaste per il suo Leo, le hanno fatto sfondare il muro dei 40 Mln di follower su Instagram (+2,8%) e raggiungere un tasso di interazione con i post superiore all’11%.

Un successo che sembrerebbe corrispondere a ciò che Lionel Messi (2,75) potrebbe ottenere in campo: è lui il campione con le più alte chance di essere il migliore in assoluto del Mondiale, seguito da Kylian Mbappé con quota 4,50.

Dietro le ‘veterane’: ecco Tolami Benson, Ashlyn Castro e Inés Garcia

Ed è proprio la fidanzata di Kylian a competere con le mogli e compagne ‘veterane’ per il primato sul web: Ester Expósito, star della serie Élite, registra una media di 299.000 ricerche mensili su TikTok, pur avendo solo pochi video sul suo account. Ester domina anche sul web: complice la recente e chiacchierata apparizione vicino a Bad Bunny, è il suo il nome più cercato online dopo quello della Rodriguez.

Ester Exposito alla prima del lungometraggio “La bataille de Gaulle: L’âge de fer / De Gaulle: Tilting Iron” al Festival di Cannes 2026 / 79° Festival Internazionale del Cinema di Cannes al Palais des Festivals. Cannes, 20.05.2026 Photo by: Julie Edwards/picture-alliance/dpa/AP Images

Ma chi è la vera rivelazione del 2026? Due nomi spiccano su tutti e sono quelli di due autentiche Wags: Tolami Benson, fidanzata di Bukayo Saka, e Ashlyn Castro, partner di Jude Bellingham. I nomi di entrambe hanno avuto un’impennata nelle ricerche web ed entrambe sono in trend su TikTok per i loro look “da partita”. Modelle e influencer, con un alto tasso di interazione social – per entrambe superiore al 10% di media – che si stanno via via affermando come icone di stile. In particolare, la foto di Tolami sugli spalti alla prima partita dei Three Lions è tra le più virali di questo Mondiale. Un successo quello delle due ‘modern english wags’ che potrebbe portar bene all’Inghilterra, la cui vittoria al momento data a 8,00 a parti quota con la Spagna di Yamal.

E a chiudere l’analisi Sisal, è proprio Inés Garcia, l’influencer che ha rubato il cuore di Lamine. È lei la Wag più cercata d’Italia, ma a livello globale sul web non raggiunge alti volumi. Su TikTok e Instagram, invece, la sua fanbase è cresciuta rispettivamente del 2.9% e del 2.5%, grazie anche a due post da oltre 1 milione di interazioni complessive. Entrambi dedicati al 19 spagnolo, Yamal, che intanto si posiziona nella Top5 dei possibili MVP del Mondiale (12,00) e con la Spagna rincorre il sogno Mondiale.

Per scoprire, quindi, se Biancardi, al termine di questa FIFA World Cup, si confermerà la campionessa della popolarità o sarà superata da una delle rivali, e se a trionfare in campo sarà l’Argentina di Messi o la Francia di Mbappé non resta che aspettare fino al 19 luglio.