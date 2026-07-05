Aurora Ramazzotti, presenta live il suo primo Ep al matrimonio: è un regalo per il marito Goffredo Cerza

Un giorno di festa, il primo EP di Aurora Ramazzotti, uscito a mezzanotte del 4 luglio, è il regalo per il marito Goffredo Cerza nel giorno del loro matrimonio che si è celebrato nello storico Castello di Xirumi Serravalle, in Sicilia. Presentato con un’esibizione live davanti agli invitati, il progetto è stato pensato per l’occasione ed è pubblicato da LA15 e firmato dal produttore Michele Canova insieme a Pietro Ficthner. L’esibizione ha emozionato oltre al marito anche papa Eros Ramazzotti e mamma Michelle Hunziker.

Il lavoro nasce da un percorso di scrittura intimo e sincero, pensato come dono d’amore per il marito Goffredo, al suo fianco da quasi dieci anni. “Questo EP non nasce dal desiderio di fare musica, ma dal bisogno di dare una forma a ciò che esisteva già: appunti, notti insonni, paure e amore. Un regalo speciale per il nostro matrimonio diventato il racconto imperfetto e sincero di una vita insieme. Se queste parole riusciranno a somigliare anche un po’ alla storia di qualcun altro, allora avranno trovato il loro posto”, racconta Aurora.

Quattro tracce che raccontano la quotidianità, la loro storia d’amore, la distanza e la sua nuova vita da madre. Ogni brano esplora e scompone una sfaccettatura differente di una relazione duratura, bella e complessa: convivono così la nostalgia, i momenti di crisi, la lontananza dei primi tempi, la leggerezza della routine e la rivoluzione profonda dell’arrivo di un figlio.