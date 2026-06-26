Jannik Sinner, il bacio con la fidanzata Laila Hasanovic in Sardegna prima di Wimbledon

Il campione e la modella danese paparazzati da Diva e Donna a scambiarsi effusioni

L’eliminazione al secondo turno al Roland Garros 2026, dolorosa dal punto di vista sportivo, ha però concesso a Jannik Sinner del tempo da dedicare alla vita privata e alla fidanzata Laila Hasanovic.

Prima dell’inizio di Wimbledon, al via lunedì 29, e dell’arrivo a Londra, il tennista altoatesino, ha trascorso qualche giorno di vacanza in Sardegna con la modella danese 25enne e il settimanale Diva e Donna ha pizzicato i due a scambiarsi effusioni, immortalando il bacio tra la modella danese e il numero uno al mondo su una barca nel mare cristallino dell’isola.

La breve vacanza per Sinner è arrivata dopo il malore accusato in campo a Parigi e i controlli programmati effettuati all’ospedale San Raffaele di Milano. Il campione e Laila Hasanovic si frequentano da circa un anno dopo la rottura tra Hasanovic e il pilota automobilistico Mick Schumacher, figlio della leggenda della Formula 1 Michael Schumacher, e la fine della relazione tra Sinner e la tennista russa Anna Kalinskaja.