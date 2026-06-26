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venerdì 26 giugno 2026

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Jannik Sinner, il bacio con la fidanzata Laila Hasanovic in Sardegna prima di Wimbledon

Jannik Sinner, il bacio con la fidanzata Laila Hasanovic in Sardegna prima di Wimbledon
(Photo by Marco Alpozzi/Lapresse)
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Il campione e la modella danese paparazzati da Diva e Donna a scambiarsi effusioni

L’eliminazione al secondo turno al Roland Garros 2026, dolorosa dal punto di vista sportivo, ha però concesso a Jannik Sinner del tempo da dedicare alla vita privata e alla fidanzata Laila Hasanovic.

Prima dell’inizio di Wimbledon, al via lunedì 29, e dell’arrivo a Londra, il tennista altoatesino, ha trascorso qualche giorno di vacanza in Sardegna con la modella danese 25enne e il settimanale Diva e Donna ha pizzicato i due a scambiarsi effusioni, immortalando il bacio tra la modella danese e il numero uno al mondo su una barca nel mare cristallino dell’isola.

La breve vacanza per Sinner è arrivata dopo il malore accusato in campo a Parigi e i controlli programmati effettuati all’ospedale San Raffaele di Milano. Il campione e Laila Hasanovic si frequentano da circa un anno dopo la rottura tra Hasanovic e il pilota automobilistico Mick Schumacher, figlio della leggenda della Formula 1 Michael Schumacher, e la fine della relazione tra Sinner e la tennista russa Anna Kalinskaja.

Jannik Sinner, il bacio con la fidanzata Laila Hasanovic in Sardegna prima di Wimbledon
(Alfredo Falcone/LaPresse)
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