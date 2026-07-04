Matteo Berrettini e Peggy Gou, rumors sul nuovo amore del tennista romano

Secondo le indiscrezioni di diversi media, il campione azzurro si starebbe frequentando con la dj e produttrice discografica sudcoreana

Sembrerebbe esserci una nuova persona nel cuore di Matteo Berrettini. Secondo le indiscrezioni dei media il tennista azzurro si starebbe frequentando con Peggy Gou, dj e produttrice discografica sudcoreana di fama internazionale. Per ora, però, non c’è alcuna conferma da parte dei diretti interessati. Il campione romano al momento è impegnato a Wimbledon e si sta concentrando a pieno sulla sua carriera professionistica approfittando degli ottimi risultati ottenuti al Roland Garros e di uno stato di forma fisica che sembra finalmente essere ritrovato.

Berrettini e la rottura con Vanessa Bellini

Berrettini e Peggy Gou avrebbero iniziato a vedersi in seguito alla rottura del tennista con Vanessa Bellini, ballerina professionista ed ex concorrente di “Amici”. Si sarebbero conosciuti nell’estate 2025 e si sarebbero lasciati nei giorni scorsi. La prova è arrivata da Instagram con i due che hanno smesso di seguirsi reciprocamente sui social.