Saverio Valentino è il nuovo presidente dell’Antitrust

E’ stato nominato dai presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana

I presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, hanno nominato l’avvocato Saverio Valentino presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm).

Chi è Saverio Valentino

Saverio Valentino è componente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato dal 13 giugno 2023. Prima della sua nomina a componente dell’Autorità, si è prevalentemente occupato di diritto della concorrenza italiano ed europeo, patrocinando dinanzi alle corti dell’Unione europea, a quelle amministrative e civili italiane, nonché alla Commissione europea, all’Autorità garante e ad altre autorità di concorrenza in diversi Paesi del mondo. Si è laureato con lode in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza nel 1995. Ha conseguito un Master in diritto comunitario (LL.M.) presso il Collegio d’Europa di Bruges nel 1996, nonché un Master in legge (LL.M.) presso la University of Chicago Law School nel 2000.

Ha altresì collaborato per un periodo di sei mesi con la Direzione Generale I della Commissione europea, nell’unità che si occupava di politiche commerciali multilaterali e di questioni legate all’Organizzazione mondiale del commercio e l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. È stato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma dal 1999 (patrocinante in Cassazione dal 2013) e all’Ordine degli Avvocati di New York dal 2001.