Ucraina, Zelensky: "Potremo produrre sistemi Patriot"

L’Ucraina si sta avvicinando all’ottenimento della capacità di produrre missili per i sistemi di difesa aerea Patriot e potrebbe diventare il terzo Paese al mondo a disporre di un accordo in tal senso e del diritto a tale produzione”. È quanto ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante la cerimonia in occasione della Giornata della sovranità nazionale a Kiev, alla quale ha preso parte anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il presidente ha ringraziato gli Stati Uniti e il presidente Usa Donald Trump per la decisione politica che, ha affermato, contribuirà a salvare migliaia di vite in Ucraina in futuro. Prima della cerimonia, il presidente ucraino e sua moglie, Olena Zelenska, accompagnati da Von der Leyen, e dalla presidente della Moldova Maia Sandu, hanno deposto dei fiori presso il Muro della Memoria a Kiev.