Ilary Blasi pronta alle nozze con Bastian Muller: “Appena sono pronte le carte del divorzio mi sposo”

Ilary Blasi è pronta a sposarsi con Bastian Muller. Sul numero di ‘Chi’ in edicola questa settimana, la conduttrice di ‘Tim Battiti live’ si confessa. “Il matrimonio con Bastian? Adesso, prima di tutto, devo divorziare. Mancano ancora delle carte da firmare e poi sono libera”. “Per capire che tipo di matrimonio sarà devo capire i tempi, perché da quello dipende tutto, in base alla stagione cambia anche l’organizzazione”.

Blasi ha anche ottenuto una mezza promessa di Sal Da Vinci: proprio l’anno scorso a ‘Battiti’ l’interprete di ‘Per sempre sì’ diede a Ilary la disponibilità di andare a cantare per lei. “Sì, anche se adesso che ha vinto Sanremo vedremo, mi sa che è molto richiesto. Poi deve andare anche al matrimonio di Selvaggia (Lucarelli, ndr), c’ha da fare!”. Tornando sull’amore con Bastian, fra Roma e la Germania: “Ci siamo organizzati bene, ci vediamo ogni weekend e, devo dirti, che mi piace. Lui viene a Roma, io una volta al mese vado in Germania. Ormai è diventata una routine, dal lunedì al giovedì sono a Roma con i miei figli e poi mi vedo con lui (…). In Germania sto bene, ho i miei punti di riferimento, i miei ristoranti. È pieno di italiani, ma sono carini, noi siamo più ‘impicciaroli’, lì non ti dicono niente”.

Ilary Blasi e la figlia Chanel Totti (Foto Instagram @ilaryblasi)

Il rapporto con la figlia Chanel

Ilary parla con orgoglio della figlia Chanel, che ha vinto Pechino Express. “Siamo veramente pigre, però siamo orgogliose quindi ci ‘ingarelliamo’ e diventa una sfida. Se gioco devo vincere, capito? Anche Chanel è così. Prima che partisse, le ho detto: “Ti prego, amore, almeno due o tre puntate resisti, non facciamo figure!”. Alla fine mi ha dato una grande soddisfazione“. Chanel è diventata un’influencer, le sue vacanze e le feste con le amiche campeggiano su Dagospia. E anche su Chi. “Chanel sta sempre in giro, le piacciono le feste, i locali, le piacciono i concerti. Lei si accende di notte, io sono il contrario. Anche quando avevo la sua età volevo andare a letto presto, ricordo che mia sorella mi dava il caffè per caricarmi, ma io mi addormentavo lo stesso. Per me la notte è fatta per dormire, non per andare in giro. Poi, per carità, se c’è da fare serata, ci mancherebbe, va bene”. Chanel ha parlato anche della separazione dei genitori senza colpevolizzarli. “In una separazione tutti soffrono, ciascuno a modo suo. È come una specie di terremoto, no? E ognuno trova la propria nicchia, la propria zona di comfort. E ciascuno la affronta secondo il proprio carattere”.