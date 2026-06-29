Elodie e Franceska al Pride di Milano: le foto su Instagram e i social impazziscono

Elodie e la sua compagna Franceska sono state le grandi protagoniste al Pride di Milano 2026 e la cantante ha postato numerose foto sui suoi canali, facendo impazzire i social.

Elodie e Franceska Nuredini sono legate da qualche mese. La loro relazione è nata in ambito lavorativo, quando la ballerina è entrata a far parte del corpo di ballo della cantante.

Le due da tempo non nascondono la loro relazione e già in passato Elodie ha pubblicato diverse foto dalle loro vacanze e anche della vita quotidiana. Ma questa volta si sono mostrate in pubblico, anche con un bacio che ha fatto il giro del web e accolto con gioia dai partecipanti al Pride. Non solo: Elodie accompagna il post su Instagram con una frase romantica, “Sempre e per sempre“.