Sophie Codegoni

L'ex tronista di 'Uomini e donne' e il calciatore della Roma farebbero coppia. In attesa di conferme o smentite, scatta la caccia al dettaglio

Sophia Codegoni è la nuova fiamma di Nicolò Zaniolo? A diffondere la notizia, sulle sue Instagram Stories, l’opinionista e gosssipara (come si definisce lei stessa) Deianira Marzano, che scrive: “Ciao Deianira, ti segnalo la Codegoni a Roma da ieri nello stesso costosissimo albergo dove Zaniolo ha fatto uno shooting due giorni fa. I due continuano a mettersi like nelle foto”.

Chi è Sophie Codegoni

Nativa di Riccione, 19 anni, Sophie Codegoni si è fatta a notare a ‘Uomini e donne’, il dating show di Maria De Filippi. Tronista, nel febbraio di quest’anno sceglie Matteo Ranieri (in ballottaggio con Giorgio Di Bonaventura), ma quella che sembrava destinata a essere una lunga storia d’amore si scioglie dopo neanche un mese.

Il perché della rottura lo spiega la stessa Codegoni sui social: “Sono andata a ‘Uomini e donne’ per trovare una persona che mi facesse sorridere, che mi facesse star bene ed emozionare perché era un periodo della mia vita in cui non riuscivo più ad approcciarmi con dei ragazzi. Matteo è riuscito a farmi star bene, a farmi sorridere e a rendermi felice. Le cose fuori sono state un po’ diverse… Quando l’ho scelto, sapevo della nostra diversità però le emozioni che provavo, e che provo ancora, mi hanno portato a fregarmene. Tornassi indietro, lo sceglierei ancora, gli presenterei la mia famiglia e i miei amici… La nostra diversità mentale ci ha portato ad avere anche un distacco a livello fisico e per una donna non è mai semplice”.

Ora però, a quanto sembra, Sophie Codegoni avrebbe ritrovato la perduta serenità accanto al 21enne Zaniolo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata