Generali, Donnet: “Raggiunti tutti i risultati, pronti a completare Piano”

Un anno positivo, quello trascorso, per Generali. Tanto che il ceo di Generali Philippe Donnet si dice “orgoglioso” di quanto fatto, parlando all’Assemblea degli azionisti del Gruppo.

Successo per crescita e creazione di valore

Nel 2025 è stato portato avanti “con successo il nostro percorso di crescita sostenibile e di creazione di valore – afferma Donnet – sono profondamente orgoglioso di questo, e ringrazio tutti i nostri colleghi e agenti per averlo reso possibile attraverso il loro lavoro e impegno”.

Obiettivi raggiunti, ora più ambiozione

“L’anno passato ha visto l’inizio dell’esecuzione del Piano strategico ‘Lifetime partner 27: driving excellence‘, che guiderà il nostro Gruppo fino al 2027 – continua Donnet – il Piano ha tre priorità: l’eccellenza nelle relazioni con i clienti, nelle competenze core, e nel modello operativo di Gruppo. Tre sono anche gli elementi fondamentali su cui esso si fonda. Le nostre persone. L’Intelligenza artificiale e i dati. E la sostenibilità. A livello di target, dopo aver raggiunto e superato tutti gli obiettivi del ciclo strategico precedente, ci siamo posti traguardi ancora più ambiziosi”.

Il 2026 spartiacque

“Il 2026 è l’anno centrale di ‘Lifetime partner 27: driving excellence’ – dice Donnet – e sarà quindi uno spartiacque fondamentale verso il suo completamento e il raggiungimento di tutti i nostri obiettivi”.

Crescita utile

“Una crescita annua composta dell’utile per azione tra l’8 e il 10% – rileva l’ad – oltre 11 miliardi di euro in termini di generazione cumulata di cassa. Una crescita annua composta del dividendo per azione superiore al 10 percento. La performance finanziaria registrata nel 2025 ci conferma che siamo partiti con il piede giusto”.

Modello solido

“I risultati finanziari” del Gruppo – riflette il presidente di Generali Andrea Sironi – dimostrano “un modello di business solido e diversificato che crea valore anche in condizioni complesse e genera valore e stabilità”.