Dopo il trionfo a Euro 2020, il calciatore azzurro festeggia con la fidanzata, prima di tornare in campo

Dopo aver trionfato con la Nazionale italiana a Euro 2020, e prima di raggiungere i compagni di squadra della Juventus, per la preparazione estiva, Federico Chiesa si sta godendo qualche giorno di vacanza assieme alla fidanzata Benedetta Quagli. Federico e Benedetta sono stati avvistati, a cena, in un noto ristorante di Portofino, per una serata romantica, a lume di candela, come confermato anche da alcune stories pubblicate dalla coppia su Instagram.

Nella località ligure il calciatore è stato accolto dal grande affetto dei tifosi, che si sono fermati per complimentarsi con lui e scattare selfie. Federico e Benedetta hanno deciso di concedersi qualche giorno di vacanza in Versilia, dove lo stesso calciatore trascorreva le vacanze da bambino, per poi raggiungere Portofino per una serata speciale.

Le passioni di Federico Chiesa e della fidanzata Benedetta

Federico e Benedetta stanno insieme da circa due anni, condividono la passione per lo sport e per gli animali. Entrambi, infatti, postano spesso su Instagram foto dei loro due barboncini. Benedetta è stata la prima tifosa di Federico durante gli Europei, presente sugli spalti dello stadio Olimpico di Roma durante i match che gli azzurri hanno giocato in Italia. Adesso si godono relax e giornate romantiche, in attesa di tornare a giocare e tifare.

