Milano, 16 mag. (LaPresse) – Israele ha informato le famiglie degli ostaggi nazionali thailandesi Sonthaya Oakkharasr e Sudthisak Rinthalak che i due sono stati uccisi durante l’attacco del 7 ottobre e che i loro corpi sono trattenuti da Hamas a Gaza. Lo ha detto il portavoce dell’Idf, Daniel Hagari in conferenza stampa, citato da Times of Israel. I due lavoravano in una fattoria nella comunità di confine di Be’eri.

