La presentatrice romana posa senza veli per il marito e scherza sui social

“Si, sono in mutande, ma mio marito mi ha detto “spogliati, ti faccio una foto pazzescaaaaaaa”. Non dirmelo due volte”. Con questo post, divertente e ironico, accompagnato da una foto “hot”, Alessia Marcuzzi ha fatto impazzire fan e follower su Instagram. La presentatrice mostra il suo fisico mozzafiato, senza reggiseno, accovacciata sugli scogli, con i lunghissimi capelli biondi sulle spalle, in una foto scattata dal marito, Paolo Calabresi Marconi, come lei stessa ha ammesso, al tramonto sul mare, sulla splendida spiaggia di Punta Cirica, estremo sud della Sicilia.

La stessa Alessia ci ha scherzato su e, poco dopo, ha pubblicato un’altra fotografia, con la caption: “In realtà questa era la mia preferita… Sempre scattata da lui”. Uno scatto fatto, molto probabilmente, assieme al precedente. La presentatrice romana continua a godersi sole, mare e relax in Sicilia, insieme al marito e a un gruppo di amici.

Alessia Marcuzzi: vacanze e relax in Sicilia

Come mostrano le foto e le stories pubblicate su Instagram, Alessia sta assaporando in pieno le bellezze della Sicilia, trascorrendo le serate in compagnia di amici e gustando le ottime specialità del posto.

