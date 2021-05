Jennifer Gates, primogenita della coppia, scrive su Instagram: “È stato un periodo difficile per tutta la nostra famiglia”

Jennifer Gates, 25 anni e primogenita di Bill e Melinda Gates, in un post emozionante su Instagram ha condiviso il suo dolore per la separazione dei genitori.

L’annuncio del divorzio di Bill e Melinda Gates è arrivato del tutto inaspettato. Con un comunicato congiunto pubblicato sui rispettivi account Twitter di Bill e Melinda Gates: “Dopo molte riflessioni e molto lavoro sulla nostra relazione, abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio. Chiediamo spazio e privacy per la nostra famiglia mentre iniziamo a navigare in questa nuova vita”.

Tweet commentato da milioni di utenti e che inevitabilmente ha coinvolto pubblicamente anche i figli Bill e Melinda Gates.

La prima, tra i tre figli, a commentare è stata Jennifer Gates: “Adesso che sapete del divorzio dei miei genitori, confesso che è stato un periodo davvero difficile per tutta la nostra famiglia. Una vera sfida. Sto cercando di lavorare sulle mie emozioni e su quelle dei miei famigliari. Non dirò altro sulla separazione. Grazie per comprendere il nostro desiderio di privacy mentre cerchiamo di affrontare questa nuova vita“.

Chi è Jennifer Gates

Jennifer è la figlia maggiore di Bill e Melinda Gates. Ha due fratelli più piccolo, Rory (21 anni) e Phoebe (18 anni). Nata nell’aprile 1996 è con i fratelli, erede dell’impero creato dal padre.

Jennifer Gates, dopo essersi laureata in Biologia, alla Stanford University nel 2018, si è presa un anno di pausa per concentrarsi sulla sua passione equestre prima di iscriversi alla facoltà di medicina, alla Mount Sinai’s Icahn School of Medicine a New York. È un’esperta amazzone e va a cavallo da quando aveva 6 anni. Passione sostenuta dal padre Bill Gates, che per lei ha acquistato un’intera proprietà a Wellington, in Florida, sborsando 37 milioni di dollari.

Jennifer, ha partecipato alle migliori competizioni equestri, come il famoso FTI Winter Equestrian Festival 2013 e ha gareggiato insieme alla figlia di Steve Jobs, Eve, la figlia di Michael Bloomberg, Georgina, la figlia di Bruce Springsteen, Jessica, e la figlia di Steven Spielberg, Destry.

Nel gennaio 2020 Jennifer Gates ha annunciato su Instagram il suo fidanzamento con il milionario egiziano e campione di equitazione Nayel Nassar. Il giovane è ritenuto una vera e propria star del salto ad ostacoli e insieme alla sua Jennifer fa parte dei nomi di punta della squadra Paris Panthers, fondata dallo stesso Bill Gates.

“Nayel Nassar sei unico. Lo scorso fine settimana mi hai letteralmente fatto mancare la terra sotto i piedi, sorprendendomi nella location più significativa di una delle nostre numerosi passioni comuni e non vedo l’ora di trascorrere il resto della nostra vita imparando, crescendo, ridendo e amando insieme. Un milione di volte Sì”, ha scritto nel post.

Entrambi i giovani rampolli hanno frequentato la Stanford University e condividono l’amore per l’equitazione. Nell’ottobre scorso Nassar ha aiutato l’Egitto a qualificarsi per le Olimpiadi di Tokyo, portando il Paese ai giochi per la prima volta in 60 anni.

