L'annuncio sui social: "Non possiamo più crescere come coppia"

Bill Gates e Melinda hanno annunciato il loro divorzio dopo 27 anni. “Non crediamo più di poter crescere insieme come coppia” hanno riferito in un comunicato congiunto. “Dopo molte riflessioni e molto lavoro sulla nostra relazione, abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio” scrivono in una nota congiunta pubblicata sui social, sottolineando che continueranno a lavorare fianco a fianco nella loro fondazione filantropica. “Chiediamo spazio e privacy per la nostra famiglia mentre iniziamo a navigare in questa nuova vita” sottolineano il fondatore di Microsoft e l’ormai ex moglie.

