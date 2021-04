La coppia ha trascorso queste festività insieme, su Instagram gli scatti del loro primo uovo di coppia

Prima Pasqua insieme per Diletta Leotta e Can Yaman. La coppia del momento ha postato uno scatto che li immortala in tenuta casalinga davanti a un bell’uovo di cioccolato con tanto di dedica sopra: “Buona Pasqua Diletta e Can” si legge mentre la showgirl aggiunge un dettaglio a corredo del post che rivela una passione comune, quella per il cioccolato appunto. La foto è stata particolarmente apprezzato dai follower della coppia (7,7 per la bella presentatrice e 8,2 per l’attore turco star di DayDreamer) ma anche dall’ex della Leotta. Tra i tanti like è infatti spuntato anche quello di Daniele Scardina. E i fan s’interrogano: che sia una benedizione alla nuova coppia?

