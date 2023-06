Il trionfo al Queen's consente allo spagnolo di scalzare Djokovic

Nuovo cambio al vertice del ranking ATP. Nella settimana che precede il prestigioso torneo di Wimbledon, Carlos Alcaraz si riprende lo scettro di numero uno al mondo, scalzando Novak Djokovic. Determinanti i 500 punti conquistati dal murciano con il trionfo al torneo del Queen’s, a Londra. Per Alcaraz si tratta dell’undicesimo titolo in carriera, il primo sull’erba.

Lo spagnolo – diventato n. 1 per la prima volta lo scorso 12 settembre dopo aver vinto gli US Open – inzia oggi la 26esima settimana al primo posto con 80 punti in più di Djokovic – che non gioca dal trionfo al Roland Garros – e sarà prima testa di serie ai sorteggi del tabellone di Wimbledon, che scatterà lunedì 3 luglio.

Restano invariate le posizioni dalla terza alla settima. Sul gradino più basso del podio si conferma Daniil Medvedev, uscito di scena a Halle nei quarti di finale per mano di Roberto Bautista Agut. Al quarto posto c’è Casper Ruud, mentre al quinto posto si trova Stefanos Tsitsipas, impegnato questa settimana al torneo sull’erba di Maiorca. Al sesto posto c’è Holger Rune, che precede Andrey Rublev, sconfitto nella finale di Halle da Aleksandr Bublik.

All’ottavo posto risale Jannik Sinner, nonostante il ritiro nei quarti di finale di Halle proprio contro Bublik. L’azzurro riesce comunque a scavalcare Taylor Fritz, retrocesso in nona posizione. Chiude la Top Ten un altro statunitense, Frances Tiafoe.

Gli altri italiani

Il miglior italiano dopo Sinner è Lorenzo Musetti, che guadagna una posizione rispetto alla scorsa settimana, piazzandosi al 15° posto.

Continua, invece, la discesa di Matteo Berrettini, che perde altre tre posizioni e si piazza al 37° posto. Scivola di una posizione anche Lorenzo Sonego, che questa settimana occupa la 40esima posizione.

Nella Top 100 ci sono anche Matteo Arnaldi, 78° (-4 rispetto alla settimana precedente), e Marco Cecchinato, 88° (-1), mentre rimangono 11 gli azzurri tra la 100esima e la 200esima posizione.

