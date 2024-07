Affronterà per il titolo l'argentino Francisco Cerundolo

Lorenzo Musetti accede alla finale del Plava Laguna Croatia Open Umago, l’Atp 250 in corso sulla terra battuta della città croata. L’azzurro, n.17 del mondo, ha battuto il ceco Jakub Mensik, n.81 del ranking, in due set con il punteggio di 6-4, 6-1 in un’ora e 17 minuti di gioco. Musetti affronterà per il titolo l’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie numero 4.

