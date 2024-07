Roma, 26 lug. (LaPresse) – Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha confermato che la prossima settimana una delegazione dello Stato ebraico sarà a Roma per i negoziati sul cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Lo riporta Kan. In precedenza era stato Axios a scrivere del vertice, cui dovrebbero partecipare anche i rappresentanti di Stati Uniti, Qatar ed Egitto. Anche il canale egiziano Al-Qahara Al-Ahbariya, citando una fonte, scrive che una “una delegazione egiziana per la sicurezza parteciperà” all’incontro di Roma, che “rientra nell’ambito degli sforzi dei mediatori per raggiungere un accordo di cessate il fuoco. L’Egitto ha sottolineato a tutte le parti partecipanti che occorre raggiungere una formula che garantisca la libertà di movimento dei cittadini di Gaza, il ritiro completo dal valico di Rafah, il cessate il fuoco immediato e l’ingresso di aiuti alimentari” nella Striscia di Gaza.

