La showgirl si racconta in esclusiva a Vanity Fair

Dopo vent’anni di televisione, la storia con il calciatore Bobo Vieri, un matrimonio di dieci anni con il calciatore Kevin Prince Boateng e un figlio Maddox Prince Boateng, ora l’ultima storia con il tennista Matteo Berrettini. La conduttrice di Goal Deejay su Sky, Melissa Satta, si racconta in esclusiva su Vanity Fair, dopo aver denunciato gli insulti che riceve sui social a causa della sua relazione, in corso da qualche mese, con il tennista romano. Sulle accuse di chi ha insinuato che l’infortunio all’addome di Berrettini sia dovuto al troppo sesso, la showgirl afferma: “Peccato che sia un infortunio nello stesso punto di quello del 2021, quando non lo conoscevo. Ma in ogni caso: devo davvero rispondere a queste persone?”. “Certo ho un bagaglio di esperienze importanti, ma anche lui ha un grande bagaglio di responsabilità – spiega Melissa Satta sulla differenza di età tra lei e Matteo Berrettini, lei 37 anni, lui 27 -. Ci sono uomini di 50 anni, garantisco, che non sanno che cosa sia un impegno. Essere un tennista a quel livello è una vita di sacrifici, io non lo sapevo e ho anche letto Open di André Agassi per capirlo”. “Io… Io… È una domanda molto difficile – sottolinea Satta -, anche perché sono molto timida e molto riservata su queste cose, quindi faccio fatica a rispondere però, ehm, non vivo le cose con leggerezza assolutamente e se una persona entra così nella mia vita è perché una persona speciale, se no non ci sarebbe”.

