Milano, 26 lug. (LaPresse) – “Un cittadino incensurato e tuttora innocente si è dovuto dimettere per poter sperare di essere libero e poter ottenere nuovamente i suoi diritti costituzionali. Da questa vicenda esce sconfitta la Giustizia e si palesa una rattristante debolezza della Politica, quella con la P maiuscola, quella che sa difendere i principi e non solo gli amici più prossimi o i cerchi magici. Noto troppa sudditanza, quasi paura, nei confronti di un potere delle Stato che non dovrebbe incutere alcun timore alle persone oneste”. Lo scrive su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto, dopo le dimissioni del governatore della Liguria, Giovanni Toti.

