Milano, 26 lug. (LaPresse) – Mosca ha definito “illegale” la decisione della Commissione europea di trasferire all’Ucraina 1,5 miliardi di euro di proventi derivanti dai beni russi congelati. “Questa decisione non è un motivo per una risposta immediata. È un motivo, certamente, per azioni ponderate in risposta a tali misure illegali attuate dall’Unione Europea”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ai giornalisti, “queste azioni avranno sicuramente luogo, ma devono essere ponderate, devono essere pienamente conformi ai nostri interessi”. Lo riporta Interfax.

