L'azzurro ha vinto con il punteggio di 7-6 6-3 in quasi due ore di gioco

Non si ferma la corsa di Matteo Berrettini. L’azzurro approda in semifinale ai ‘Generali Open’ (ATP 250 – montepremi 579.320 euro) di scena sui campi in terra rossa del Tennis Club di Kitzbuhel. Il 28enne romano, n.50 ATP, reduce dal secondo titolo conquistato a Gstaad domenica (il secondo in stagione dopo Marrakech, sempre sul “rosso”, il nono in carriera), ha superato in due set lo statunitense Nicolas Moreno De Alboran, n.143 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card, con il punteggio di 7-6 (5) 6-3 in quasi due ore di gioco. Tra l’azzurro ed il 27enne newyorkese, per la seconda volta tra i migliori otto in stagione dopo Marrakech, non c’erano precedenti. Berrettini, che a messo a segno il quinto tie break consecutivo in questo torneo) domani in semifinale affronterà il tedesco Yannick Hanfmann, n.116 del ranking.

