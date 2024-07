Napoli, 26 lug. (LaPresse) – Contemporaneamente alla scossa di terremoto di magnitudo 4.0 registrata alle 13.46 nell’area dei Campi Flegrei, a Bacoli si è verificato un cedimento di terreno da un costone in località Case Vecchie. Lo riferisce a LaPresse il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione. A seguito del cedimento di terreno è stato disposto lo sgombero di una spiaggetta nei pressi. Non si registrano feriti. Nello specchio di mare a ridosso del costone, sottolinea Della Ragione, era già in vigore un’ordinanza di divieto di navigazione. “Il nostro principale problema – spiega Della Ragione – è rappresentato dai costoni, anche perché, come in questo caso, l’epicentro delle scosse molto spesso è in mare. Abbiamo chiesto un finanziamento di 6 milioni di euro per mettere in sicurezza il costone, attendiamo”.

