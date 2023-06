Lo spagnolo ha sconfitto 6-4 6-4 l'australiano Alex de Minaur (n. 18)

Carlos Alcaraz domina la finale e vince il torneo ATP 500 del Queen’s, sull’erba londinese. Lo spagnolo, n.2 del mondo e prima testa di serie del torneo, ha battuto l’australiano Alex de Minaur (n. 18) in due set con il punteggio di 6-4, 6-4 in 1 ora e 36 minuti di gioco. Per il giovane spagnolo è l’undicesima vittoria in carriera, la prima sull’erba. Da lunedì Alcaraz torna al numero 1 nella classifica Atp, pertanto sarà anche la prima testa di serie al torneo di Wimbledon, terzo Slam stagionale. “Questo titolo per me vuol dire tantissimo, è la prima volta che gioco qui e so ora quale è il mio livello sull’erba. E’ speciale vincere”, ha commentato a caldo il campione classe 2003 che al Queen’s succede all’azzurro Matteo Berrettini, vincitore delle ultime due edizioni. “Tornare al primo posto prima di Wimbledon mi dà grandi motivazioni ma non cambia tanto”, ha aggiunto.

