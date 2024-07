Il tennista romano ha vinto con un doppio 6-4. Ora affronterà il vincente tra Gaston e Diaz Acosta

Matteo Berrettini ha conquistato la finale dell’Atp 250 di Kitzbuhel. Il tennista azzurro, numero 50 al mondo, ha battuto in semifinale in due set per 6-4 6-4 il tedesco, numero 116 del ranking, Yannick Hanfmann. Il 28enne romano in finale affronterà uno tra il francese Hugo Gaston e l’argentino Facundo Diaz Acosta.

9️⃣ match winning streak!@MattBerrettini storms into the Kitzbuhel final after taking down Hanfmann 6-4 6-4!#GeneraliOpen pic.twitter.com/MnyKyScYL3 — ATP Tour (@atptour) July 26, 2024

Berrettini: “Contento di aver vinto un match duro, ogni giorno più energia”

“Penso di aver giocato bene, ho iniziato a servire meglio e a essere più aggressivo. Sono contento sapevo che era una partita molto dura. Adesso testa a domani”, ha detto il campione azzurro al termine del match. “Ogni giorno mi sembra di avere più energia anche dal pubblico. Questo aiuta, l’energia del pubblico è sempre importante. Dedico la vittoria a mia nonna”.

