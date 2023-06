Il Kazako Bublik in semifinale

Finisce nei quarti l’avventura di Jannik Sinner al ‘Terra Wortmann Open’ (ATP 500 – montepremi 2.195.175 euro) che si sta disputando sui campi in erba di Halle, in Germania. L’altoatesino, impegnato contro Alexander Bublik, si è ritirato nel secondo set a causa di un problema all’inguine. Il kazako era in vantaggio 7-5, 2-0. Bublik accede così in semifinale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata