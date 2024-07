Milano, 26 lug. (LaPresse) – “In Italia non basta essere onesti per sentirsi tranquilli. Perché la storia ci ha dimostrato che l’onestà magari emerge dopo 10, 15 o venti anni. Io invece mi ostino a credere che occorra fare battaglie di principio, senza paura. Perché la paura di una ritorsione non è un sentimento che può avere spazio in una democrazia vera e matura”. Lo scrive su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto, dopo le dimissioni del governatore della Liguria, Giovanni Toti.

