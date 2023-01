Sono attese 100mila persone per l'ultimo saluto al Papa emerito Bendetto XVI. Mattarella e Meloni in piazza per il rito

IN AGGIORNAMENTO – E’ il giorno dell’ultimo saluto a Papa Ratzinger. Piazza San Pietro accoglie fedeli, politici e regnanti da tutto il mondo – nonché oltre mille giornalisti di 30 Paesi – che oggi partecipano ai funerali del Papa emerito Joseph Ratzinger, scomparso lo scorso 31 dicembre. I primi arrivi già nella notte: c’è chi aspetta da mezzanotte per entrare in piazza. Sulla facciata della Basilica è stato apposto un arazzo raffigurante Gesù Cristo risorto. Almeno 5mila le sedie predisposte in Piazza. A presiedere la funzione religiosa è Papa Francesco.

09. 35 – Padre Georg in prima fila

Padre Georg Ganswein, il segretario del Papa emerito, è in prima fila a San Pietro per i funerali di Benedetto XVI. Accanto a lui, le Memoros che si sono prese cura di Ratzinger al monastero Mater Ecclesiae.

09.30 – Ministri italiani a San Pietro

In piazza San Pietro sono presenti, tra gli altri, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, la ministra dell’Università Anna Maria Bernini. Con loro il Segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati, monsignor Paul Richard Gallagher. A breve inizierà la messa funebre per Benedetto XVI.

09. 25 – Papa Francesco arriva in piazza

Papa Francesco è arrivato in sedia a rotelle sul sagrato dove tra pochi minuti presiederà la messa funebre per il Papa emerito Benedetto XVI.

09. 12 – Mattarella e Meloni in piazza

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in piazza San Pietro per partecipare ai funerali del Papa emerito Benedetto XVI. Accanto a lui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

08. 55 – Bara in piazza

La bara con le spoglie del Papa emerito Joseph Ratzinger viene trasportata dalla Basilica al sagrato di San Pietro. Dopo la recita del rosario inizierà la messa presieduta da Papa Francesco, di fronte a una piazza gremita di fedeli, turisti e religiosi.

08.50 – Piazza San Pietro gremita

Piazza San Pietro è gremita di fedeli in attesa dei funerali del Papa emerito Joseph Ratzinger che verranno celebrati alle 9.30. Tra i presenti anche turisti dalla Germania, patria del Papa emerito, con la bandiera tedesca.

07.41 – Fedeli già in piazza

Nonostante il freddo e la nebbia sono tante le persone, tra fedeli e turisti, che si stanno riversando in Piazza San Pietro per assistere ai funerali del Papa emerito Joseph Ratzinger che avranno inizio alle 9 e 30 di questa mattina. Nei tre giorni in cui la salma è stata esposta all’interno della Basilica, sono state 195mila le persone che hanno reso omaggio a Benedetto XVI. “Noi abitiamo dall’altra parte di Roma, praticamente in provincia. Stamattina ci siamo svegliati alle 5 per essere sicuri di riuscire a vedere il funerale. Ci tenevamo davvero”, racconta a LaPresse un signore a San Pietro con tutta la famiglia. “Venivo qui a seguire le sue udienze tutte le volte che mi era possibile”, il ricordo di un anziano fedele. “Spero diventi Santo subito”, esclama un’altra signora. “Ho tante grazie da chiedergli”.

Le delegazioni ufficiali

Ai funerali ci saranno due delegazioni ufficiali: quella italiana guidata da Sergio Mattarella e quella tedesca con il presidente Frank-Walter Steinmeier. Dalla Germania ci saranno anche il cancelliere Olaf Scholz e il governatore della Baviera Markus Söder. A titolo personale, per la Spagna, sarà presente la Regina Sofia insieme al ministro Félix Bolaños e all’ambasciatrice spagnola presso la Santa Sede, Isabel Celaa; dal Belgio arriveranno il Re Filippo e la Regina Mathilde; dalla Polonia il presidente Andrzej Duda; dal Portogallo, il presidente Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa. Dall’Ungheria, la presidente Katalin Novák, mentre dalla Francia ci sarà il ministro Gérard Darmanin.

La partecipazione ai funerali di Ratzinger

La Prefettura di Roma aveva stimato in circa 65mila persone la partecipazione ai funerali ma, stando all’afflusso nei tre giorni di veglia – con circa 159mila tra fedeli e turisti che fino a mezzogiorno di ieri avevano reso omaggio alla salma di Benedetto XVI in Basilica – questo numero sembra destinato a crescere sensibilmente. L’area intorno a San Pietro sarà ‘zona rossa’, come disposto dall’ordinanza del prefetto di Roma, Bruno Frattasi. L’accesso sarà consentito solo attraverso i varchi appositamente presidiati dalle forze dell’ordine.

Il corpo di Ratzinger riposerà in una bara in cipresso chiusa con i sigilli della camera apostolica che verrà messa all’interno di una seconda bara in zinco, poi saldata e sigillata, a sua volta messa in una cassa di legno che poi verrà sepolta. Medaglie, monete coniate durante il Pontificato, i pallii – i paramenti liturgici – e infine il ‘Rogito’.

