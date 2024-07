Le parole del Pontefice durante l'Angelus in piazza San Pietro

“Preghiamo per la pace, per la martoriata Ucraina, per la Palestina, Israele, il Myanmar”. Lo ha detto Papa Francesco al termine dell’Angelus in piazza San Pietro. “Non dimentichiamo – ha aggiunto – che la guerra è una sconfitta”.

