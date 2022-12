Il Papa emerito aveva 95 anni. Dal 2 gennaio il corpo sarà esposto a San Pietro per il saluto dei fedeli

E’ morto Papa Ratzinger, Benedetto XVI. “Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano”. Lo ha affermato il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023, il corpo del Papa Emerito sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli.

Dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023, il corpo del Papa Emerito Ratzinger sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli. Lo rende noto il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni.

Il saluto della politica

“A nome di tutto il gruppo dei deputati di Fratelli d’Italia, esprimo profondo dolore per la scomparsa del Papa Emerito Joseph Ratzinger. Benedetto XVI è stato pontefice e teologo all’avanguardia che ha saputo prevedere alcune delicate problematiche esistenziali. Rimarranno scolpiti in eterno i suoi pensieri sulla sfida riguardante il relativismo etico o gli interrogativi espressi a Ratisbona nel 2006 sulla tolleranza e sul dialogo interreligioso. Riposa in pace”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti.

“Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Benedetto XVI. Grande Papa, grande teologo. Ne ho apprezzato gli insegnamenti e il modo di spiegare la Fede. Porterò sempre nel cuore le sue parole a difesa delle radici cristiane dell’Europa.”. Così ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.

Benedetto XVI ci lascia l’ultimo giorno dell’anno. “Ciascuno di noi è il frutto di un pensiero di Dio. Ciascuno di noi è voluto, ciascuno è amato, ciascuno è necessario”. Così la ministra della Disabilità, Alessandra Locatelli, ricorda su Facebook il Papa Emerito, Joseph Ratzinger.

La Russa: “Mancherà il suo esempio”

“Santità, la scomparsa del Papa Emerito Benedetto VXI riempie tutti di grande tristezza: guida spirituale di notevole carisma ed esempio di fede profonda, pastore fermo e al tempo stesso mite, fine studioso e autore di numerosi saggi, ha rappresentato un punto di riferimento ben oltre la durata del Suo Pontificato. Mancheranno l’esempio personale e religioso, lo spirito di servizio, la profonda umiltà. Anche a nome dei colleghi senatori desidero esprimere sentimenti di sincero e profondo cordoglio”. Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa, in un telegramma inviato a Papa Francesco per il tramite del Segretario di Stato della Santa Sede, Cardinale Pietro Parolin.

Casini: “Innovatore senza precedenti”

“La Provvidenza ci ha consentito di conoscere un grande uomo come Benedetto XVI a cui solo la storia saprà rendere pienamente l’onore che merita. Come ha giustamente evidenziato Papa Francesco, la sua è stata una testimonianza santa di amore alla Chiesa e all’umanità. A dispetto di troppi commenti superficiali, Joseph Ratzinger è stato anche un innovatore senza precedenti che lascerà un’impronta indelebile nella vita della Chiesa”. Lo dice Pier Ferdinando Casini in una nota.

Le prime parole di Benedetto XVI eletto Papa nel 2005

Il saluto di Meloni

Benedetto XVI è stato “un uomo innamorato del Signore che ha messo la sua vita al servizio della Chiesa universale e ha parlato, e continuerà a parlare, al cuore e alla mente degli uomini con la profondità spirituale, culturale e intellettuale del suo Magistero. Un cristiano, un pastore, un teologo: un grande della storia che la storia non dimenticherà”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata