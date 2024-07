Il Pontefice nell'Angelus a chiusura della Settimana sociale di Trieste

“Trieste è una di quelle città che hanno la vocazione di far incontrare genti diverse, anzitutto perché è un porto, è un porto importante, e poi perché si trova all’incrocio tra l’Italia, l’Europa centrale e i Balcani. In queste situazioni, la sfida per la comunità ecclesiale e per quella civile è di saper coniugare l’apertura e la stabilità, l’accoglienza e l’identità. E allora mi viene da dire: avete le carte in regola, grazie. Avete le carte in regola per affrontare questa sfida. Come cristiani abbiamo il Vangelo, che dà senso e speranza alla nostra vita. E come cittadini avete la Costituzione, ‘bussola’ affidabile per il cammino della democrazia“. Così Papa Francesco nel suo Angelus, al termine della messa in occasione della chiusura della Settimana sociale di Trieste

