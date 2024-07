Il Pontefice nel suo discorso a Trieste per la Settimana sociale dei cattolici

“La parola democrazia non coincide semplicemente con il voto del popolo. Intanto, mi preoccupa il numero esiguo di persone che hanno votato. Che cosa significa? Non è solo il voto del popolo, ma richiede che si creino le condizioni perché tutti possano esprimersi e partecipare. E la partecipazione non si può improvvisare: si impara da bambini, da giovani, e va “allenata”, anche al senso critico contro le tentazioni ideologiche e populiste”. Così Papa Francesco nel suo discorso a Trieste per la 50.ma Settimana sociale dei cattolici italiani.

