Le massime cariche delle istituzioni italiane a San Pietro per il saluto al Papa emerito Benedetto XVI

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in piazza San Pietro per partecipare ai funerali del Papa emerito Benedetto XVI. Accanto a lui, nella piazza gremita per l’ultimo saluto a Papa Ratzinger, anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

