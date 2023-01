Foto da Instagram Piqué

L'ex compagno della star colombiana non nasconde più la nuova relazione e smentisce l'esistenza di una terza presunta fiamma

Altro che terza donna, Gerard Piqué pubblica sui social la prima foto di coppia con Clara Chia Marti. L’ex calciatore del Barcellona ed ex compagno di Shakira, smentisce così le voci su una sua presunta nuova relazione, circolate sui media di tutto il mondo, con una dei legali che lo hanno assistito nella separazione dalla cantante colombiana.

View this post on Instagram A post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique)

Solo pochi giorni fa la 22enne era finita nel mirino della star internazionale che l’aveva duramente attaccata a suon di musica, attraverso l’ultimo singolo pubblicato, ‘BZRP Music Sessions #53′. “Hai scambiato una Ferrari per una Twingo, un Rolex per un Casio”, recita il testo del brano. Attacco a cui il padre dei figli di Shakira ha subito risposto facendosi prima vedere in pubblico alla guida di una Twingo e poi sfoggiando al polso su Twich proprio un orologio Casio.

View this post on Instagram A post shared by Euros por cacahuetes (@eurosporcacahuetes)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata