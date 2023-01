La nuova canzone della popstar, "Music Sessions Vol.53" è piena di frecciate verso l'ex calciatore e la nuova compagna

Un attacco diretto e senza sconti, portato avanti a suon di musica, quello che Shakira ha riservato all’ex marito, Gerard Piqué, reo di averla tradita con Clara Chia Marti, studentessa classe ’99 che lavorava per lui. La popstar colombiana ha infatti rilasciato “Music Sessions Vol.53”, brano realizzato con il produttore Bizarrap, che ha già collezionato milioni di stream sulle piattaforme musicali e altrettante views su YouTube. A far discutere non è tanto il ritmo del brano quanto la sequela di stoccate e insulti riservati all’ex blaugrana e alla sua nuova giovane compagna.

Una lupa come me non è per i pivelli

Il testo di questa nuova hit è un crescendo che parte dalla prima strofa: “Per quelli come te…. /Mi dispiace, ho già preso un altro aereo/Non tornerò qui, non voglio un’altra delusione/Sei un campione/E quando avevo bisogno di te hai dato la tua versione peggiore/Mi dispiace, tesoro, è passato un po’ di tempo/Avrei dovuto buttare fuori quel gatto/Una lupa come me non è per i pivelli”. Poi il primo riferimento a Clara: “……Ti ho superato ed è per questo che stai con una ragazza proprio come te”.

La suocera come vicina e i debiti col fisco

Parole dure come macigni quelle di Shakira che tira in mezzo anche la suocera “lasciata come vicina di casa” e i debiti “col fisco alla porta“. Una situazione che non preoccupa la bella cantante ma che anche dichiara di esserne uscita forgiata. “Pensavi di avermi ferito e mi hai reso più dura/Le donne non piangono più, le donne fatturano”, canta Shakira.

Hai scambiato una Ferrari con una Twingo

Poi arrivano le sciabolate verso la nuova signora Piqué che “ha un nome da persona per bene” ma “chiaramente non è quello che sembra”. Secondo Shakira “dall’amore all’odio c’è un solo passo da fare/Da questa parte non tornare, ascoltami/Senza rancore, tesoro, ti auguro ogni bene con la mia cosiddetta sostituzione/ Non so nemmeno cosa ti sia successo”.

“Hai scambiato una Ferrari con una Twingo/Hai scambiato un Rolex con un Casio/Stai andando veloce, rallenta/ Ah, un sacco di palestra/Ma fate lavorare un po’ anche il cervello/Immagini in cui mi si vede/Qui mi sento come un ostaggio, per me non c’è problema/Ti scaricherò domani e se vuoi portarla da te, portala anche tu».

