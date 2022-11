Il difensore blaugrana, 35 anni, lo ha annunciato sui social: sabato la sua ultima partita al Camp Nou

Gerard Piqué dice addio al Barcellona e al calcio giocato. È stato lo stesso difensore blaugrana ad annunciarlo sui social network: sabato giocherà la sua ultima partita al Camp Nou. Il 35enne, campione del mondo con la Spagna nel 2010, ha ricordato di essere entrato a far parte del Barça 25 anni fa, coronando un suo sogno da bambino. “Ora che i sogni di quel ragazzo si sono avverati, è ora di chiudere quel cerchio. Ho sempre detto che dopo il Barça non ci saranno altre squadre e così sarà. Ci vediamo al Camp Nou”. Sabato alle 21 è in programma la sfida, valida per la 13esima giornata della Liga, tra il Barcellona e l’Almeria.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

