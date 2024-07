L'ex capitano della Roma ha condiviso sui social alcuni scatti che lo ritraggono a Naxos nel resort dell'ex compagno Manolas

Francesco Totti ha scelto la Grecia per trascorrere le vacanze con la sua dolce metà, Noemi Bocchi. La coppia, come testimoniano alcune immagini social, si trova infatti a Naxos, la più grande delle isole Cicladi dove ha scelto come alloggio l’hotel “Virtu Suites”, un resort da sogno di proprietà dell’ex compagno di squadra, Kostas Manolas, dove in alta stagione una stanza può superare anche i 1300 euro a notte.

Nelle immagini, condivise dal pupone sulle sue storie Instagram, si intravedono alcune caratteristiche della dimora che ha accolto la coppia: l’affaccio su una delle spiagge più belle dell’isola e ben due piscine, una al piano superiore dell’alloggio e una seconda, più grande, al piano inferiore con tanto di giardino annesso e angolo bar vicino. Poi, immancabile, il selfie di Totti e Noemi immersi nelle acque cristalline del Mar Egeo.

