Le parole dell'imprenditore ospite del podcast di Fabio Rovazzi

È polemica per le parole di Flavio Briatore ospite del podcast di Fabio Rovazzi: “Come fa una famiglia a vivere con 4mila euro al mese?“. Nell’ultima puntata di 2046, show di Rovazzi con Marco Mazzoli, l’imprenditore ha parlato della necessità di aumentare gli stipendi, dicendo: “Io credo che una famiglia di quattro persone in cui il marito guadagna 1.500 euro al mese o 2mila e la moglie ne guadagna 1.500 (3.500 o 4mila in totale) come fanno a vivere? Io mi chiedo, paghi l’affitto, se hai bisogno del dentista, se hai bisogno di comprare un paio di scarpe… Questi sono i veri miracoli, per questa gente qui tanto di rispetto perché è la cosa più difficile che puoi fare”. Molte le reazioni sui social network alle parole dell’ex team manager della Benetton, tra quelle sarcastiche (“Dove si firma per vivere in famiglia con 4mila euro al mese?“) e quelle che invece condividono le sue parole sui salari e gli chiedono addirittura di entrare in politica.

