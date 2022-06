Una nota conferma: "Siamo spiacenti di confermare che ci stiamo separando"

La popstar Shakira e il calciatore Gerard Piqué si separano confermando le voci che li vedevano in crisi. “Siamo spiacenti di confermare che ci stiamo separando – ha reso noto l’artista colombiana in una nota – per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra priorità assoluta – chiediamo di rispettare la nostra privacy. Grazie per la comprensione”.

Piqué e Shakira, genitori di Milan (9 anni) e Sasha (6 anni), si erano conosciuti poco prima dei Mondiali del 2010 in Sudafrica, quando la Spagna conquistò il titolo. Nei giorni scorsi erano aumentate le voci sulla separazione della coppia e c’erano anche ‘paparazzi’ posizionati sotto casa e nell’appartamento che Piqué ha a Barcellona, dove a quanto pare è tornato a risiedere, solo, nelle ultime settimane. La cantante, sempre attraverso i social, ha voluto smentire anche le voci secondo cui avrebbe avuto un attacco d’ansia a causa della crisi con Pique chiedendo anche l’intervento di una ambulanza. E ha chiarito che la chiamata era per soccorrere suo padre, vittima di una caduta. “Recentemente ho ricevuto alcuni messaggi di preoccupazione da parte di persone che affermano di avermi visto in ambulanza a Barcellona. Volevo chiarire che queste sono foto scattate il 28 quando mio padre purtroppo ha subito una grave caduta. Quel giorno l’ho accompagnato personalmente in ambulanza all’ospedale dove si sta riprendendo”.

