La cerimonia si svolgerà nella cornice dei giardini del Grand Hotel della città romagnola

Fiori d’arancio per Simona Ventura, che oggi si sposa a Rimini con il giornalista Giovanni Terzi. La conduttrice tv nei giorni scorsi sui social, in occasione del sessantesimo compleanno del suo futuro marito, aveva dato il là ai festeggiamenti nuziali con un romantico post: “Oggi è il primo dei 10 giorni che ricorderemo, ameremo e proteggeremo per tutta la nostra vita. Uniremo per sempre i nostri percorsi, i nostri progetti, le nostre affinità elettive. L’abbiamo scelta insieme perché oggi è anche il tuo compleanno! Sei vita, amore, guida, protezione, energia. Ti amo infinitamente”.

E lui, sempre sui social, non era stato da meno: “Amore mio sai sempre stupirmi dal primo momento in cui apri gli occhi alla sera in cui andiamo a coricarci. Sei l’essenza della mia vita e con il cuore in gola dall’emozione ti dico ti amo da sempre e per sempre”.

Simona Ventura indosserà nel giorno del fatidico sì un completo di Atelier Emé. E dopo il matrimonio Ventura e Terzi, sempre a Rimini, nella cornice dei giardini del Grand Hotel, torneranno ad animare La Terrazza Dolce Vita, un ciclo di talk con personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura contemporanea intervistati dal giornalista e dalla conduttrice tv, tra fine luglio e inizio agosto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata