Nuove puntate (di gossip) nella separazione tra Shakira e Gerard Piqué, dopo il botta e risposta partito dalla canzone di Shakira ‘Music Session#53’. Secondo quanto riporta il giornalista spagnolo Jorge Martin, non solo il calciatore avrebbe provato a tornare con Shakira, ma avrebbe anche già trovato una nuova fiamma, dopo Clara Chia Marti. Si tratterebbe dell’avvocata divorzista che lo ha seguito proprio nella rottura con Shakira.

Il primo fatto (il tentativo di tornare con Shakira) darebbe anche senso a una delle frasi contenute proprio nella canzone-vendetta della popstar: ‘Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me suplique’ – ‘Non torno con te, nemmeno se piangi o mi supplichi’.

