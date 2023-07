Decine di alberi spezzati, strade bloccate e allagate. Forti disagi alla circolazione

Un violento temporale si è abbattuto nella notte a Milano, con il cielo ‘illuminato’ da fulmini. Fortissime raffiche di vento. Sui social network sin dalle 4 di questa mattina gli utenti continuano a postare video, specificando che si sono svegliati per via del boato dato dalla pioggia e dalla grandine. Segnalati tetti scoperchiati e alberi caduti. Molti cittadini si dicono spaventati: “Sembra la fine del mondo”, il commento più ricorrente sui social.

Alberi sradicati e tetti scoperchiati nel Milanese

Numerose chiamate ai Vigili del fuoco di Milano si sono susseguite dalle prime ore di questa mattina per segnalare tetti scoperchiati e alberi caduti. Non è ancora possibile fare una stima dei danni ma al momento non risultano feriti. Rallentamenti sulla tangenziale ovest di Milano per diversi alberi sradicati.

Atm: “A Milano alberi caduti bloccano percorsi tram e bus”

Il nubifragio ha causato gravi danni anche alla rete elettrica di Atm, Azienda Trasporti Milanesi. Diversi punti della città e alcuni depositi sono senza corrente, mentre alberi caduti e detriti sulle strade bloccano i normali percorsi delle linee. Il servizio di tram, filobus e autobus ha forti ritardi. Il servizio tram – spiegano – è al momento molto ridotto. Le metropolitane sono aperte (i treni saltano la stazione di Inganni per strada allagata).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata