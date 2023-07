La ragazza stava dormendo in tenda mentre svolgeva un campo scout in una zona boschiva in località Palù

Alle ore 5:30 circa, a Corteno Golgi (Brescia) in una zona boschiva in località Palù una 16enne che stava dormendo in tenda mentre svolgeva un campo scout, è stata colpita da un albero caduto a seguito delle abbondanti precipitazioni. La ragazza è morta. Sul posto Soccorso Alpino Guardia di Finanza che procede per tutti gli accertamenti del caso.

