Sono rimaste carbonizzate dopo essere rimaste bloccate nella struttura al momento del rogo

Grosso incendio boschivo in prossimità di un poligono di tiro in località Galceti a Prato. Le fiamme, partite dall’interno del poligono, si sono rapidamente propagate arrivando a una pineta che si trova nell’area circostante. Due persone sono però rimaste bloccate all’interno della struttura allo scoppio del rogo, e sono state trovate carbonizzate. L’altra persona che era all’interno è stata soccorsa e trasportata in ospedale con ferite lievi: si tratterebbe di un uomo di 46 anni che al momento dell’incendio si stava esercitando nel tiro. Nello stesso poligono di tiro c’era già stato un incidente mortale nel 2006: anche in quel caso un incendio devastò la struttura e l’armiere Edo Carlesi, 75 anni, rimase gravemente ferito. Era il 4 luglio 2006. Un mese e mezzo dopo morì nel reparto grandi ustionati dell’ospedale Gaslini di Genova.

