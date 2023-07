La stima è provvisoria e riguarda bar e negozi, per i grossisti stimati 300 milioni di euro di danneggiamenti

E’ di circa 2 milioni di euro la prima stima provvisoria dei danni dopo il violento nubifragio della notte a Milano. Si tratta di danni subiti da bar, ristoranti, pubblici esercizi e negozi di vicinato. E’ quanto spiega a LaPresse Confcommercio Milano, relativamente ai danni riportati a Milano città. “Si tratta di una prima stima che tiene conto di danni subiti da dehors, tavolini sedie ombrelloni e cantine allagate, principalmente bar attività di pubblico esercizio e negozi che hanno avuto allagamenti delle cantine. – spiegano da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza – Principalmente i danneggiati sono i plateatici dei pubblici esercizi, come bar e altri locali della movida”.

E’ Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza a spiegare, interpellato da LaPresse, la gravità della situazione a poche ore dal nubifragio della notte. “La situazione è pesante soprattutto a Milano e sull’area metropolitana milanese, in particolare modo Alta Brianza, Desio e Seregno per i danni indiretti causati da cadute di alberi e quindi da blocchi di strade della mobilità e del trasporto pubblico locale – spiega -. C’è un danno dettato dal fatto che non ci si riesce a muovere e non arrivano i fornitori. Poi c’è un danno materiale su ogni singola attività ed esercizio commerciale, quel danno che da una prima stima ammonta a circa 2 milioni di euro”.

Per i grossisti 300 milioni di euro di danni

Il nubifragio “ha colpito particolarmente i grossisti ortofrutticoli che fanno capo a SogeMi” (che gestisce i Mercati Agroalimentari all’Ingrosso di Milano), circa 100 attività, che hanno avuto in media 2mila euro di danni di merce distrutta. Quindi 200mila euro di danni stimati sul mercato ortofrutticolo, cui si aggiungono 100mila euro di danni alle attrezzature“, dice ancora Marco Barbieri. A dettagliare come si struttura il danno stimato da 300mila euro provocato dal violento meteo al settore dei mercati ortofrutticoli milanese è sempre Barbieri: “I 100mila euro di danni alle attrezzature in particolare riguardano carrelli, tende, e altro”, aggiunge il segretario generale diConfcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza.

