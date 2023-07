Colpito soprattutto l'Alto Milanese: alberi divelti e problemi alla viabilità

Una donna di 58 anni è morta a Lissone, in Brianza, schiacciata da un albero caduto in via Louis Braille. Sul posto sono arrivati i soccorsi di Areu che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. A Monza e sulla Brianza, come sull’Alto Milanese, si è abbattuto un violento nubifragio con raffiche di vento e pioggia torrenziale che hanno causato la caduta di numerosi alberi. I sommozzatori hanno soccorso un cittadino di Villa Cortese rimasto intrappolato all’interno del suo garage allagato. Oltre 100 chiamate al centralino dei vigili del fuoco. Gli interventi hanno interessato Canegrate, Legnano, Busto Garolfo, Lainate, Pogliano Milanese. A Legnano diversi alberi sono caduti in strada. In particolare un albero è crollato lungo Corso Italia, nel centro cittadino, abbattebndosi sulle auto che erano parcheggiate. A Parabiago, dove si è abbattuta un tornado, sono stati divelti dal vento diversi alberi secolari. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per piante cadute, tetti scoperchiati e allagamenti. Centocinquanta tra chiamate e interventi in corso. Diverse le criticità per la viabilità a causa della chiusura di alcune strade.

Trenord, numerosi danni a infrastruttura: disagi e ritardi

Il servizio ferroviario sta subendo modifiche e interruzioni a causa dei danni subiti all’infrastruttura in diverse aree della rete lombarda. Lo riferisce Trenord specificando che le stazioni di Monza e Gallarate sono chiuse. Ritardi e variazioni per i treni delle linee S7, S8, S11, Regionali per Sondrio e Bergamo e sulla rete Ferrovienord S1, S2, S3, S4, Regionali per Como Nord, Varese Nord, Novara e Erba/Asso.

Maltempo, volo Delta da Milano dirottato a Fiumicino

Il volo DL185 della Delta Airlines decollato da Milano a New York JFK è stato dirottato su Roma dopo aver incontrato condizioni meteorologiche avverse dopo il decollo. Lo rende noto la stessa compagnia aerea. “L’aereo ha subito alcuni danni durante il maltempo che sono in fase di revisione da parte del nostro team di manutenzione locale. Delta – si legge nella nota – si scusa per il ritardo del viaggio dei nostri clienti. La sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio è la nostra priorità numero uno”

Sindaco Monza: “Concerto Springsteen per ora confermato”

“Ad oggi, il concerto di Bruce Springsteen non è pregiudicato”. Lo dice a LaPresse Paolo Pilotto, sindaco di Monza, dove domani è atteso The Boss per la tappa conclusiva del tour europeo del 2023. Lo show per i 70mila fan inizierà alle 19.30 nell’area del Prato della Gerascia all’interno del Parco di Monza. “Devo comunque fare tutta una serie di riunioni per fare una valutazione, confrontandomi con la Protezione Civile”, aggiunge. “In questo momento l’organizzazione che sta gestendo tutto non ha rilevato danni, il palco viene ripulito. Quindi ribadisco: per ora l’evento è confermato ma manteniamo un atteggiamento interlocutorio”.

