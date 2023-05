Almeno un morto a Forlì, allagamenti a Cesena per l'esondazione del Savio

IN AGGIORNAMENTO – Tragico bilancio del maltempo in centro Italia, che si sta allargando anche ad altre regioni. Le più colpite Emilia-Romagna e Marche, ma anche Toscana, Abruzzo, Molise. Almeno una vittima a Forlì, salvata la moglie ma un uomo è stato trovato morto nel seminterrato della sua abitazione. Tutte le ultime notizie.

Un morto a Forlì

E’ stato ritrovato senza vita l’uomo disperso a Forlì, dove è esondato il corso d’acqua Montone per il Maltempo. Era un abitante di via Firenze, la cui moglie è stata recuperata e messa in salvo dai carabinieri. Il marito era rimasto al piano inferiore dell’abitazione, e qui è stato trovato morto, probabilmente per annegamento.

Una vittima del maltempo nel Cesenate

Un uomo di 70 anni è stato trovato morto a Ronta di Cesena a causa dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. La moglie risulta dispersa. Lo conferma a LaPresse, Giovanna Longhi, Vicario del Prefetto di Forlì-Cesena. Al momento – spiega ancora – sono previste nella zona precipitazioni per tutta la mattinata ma in attenuazione dal primo pomeriggio. Non è invece ancora chiaro il numero di eventuali dispersi anche perché – spiega ancora Longhi – le comunicazione telefoniche sono “difficoltose” in alcune zone della provincia particolarmente colpite.

Esondazioni anche nella notte

La situazione legata al maltempo resta “critica e pericolosa” in gran parte dei comuni della Bassa Romagna e dei comuni limitrofi. Lo spiega la protezione civile dell’Emilia Romagna che invita i cittadini a evitare spostamenti perché “le piene non sono ancora esaurite e sono in corso operazioni di soccorso sulle aree allagate”. Situazione difficile a Bagnacavallo in provincia di Ravenna. Sulla pagina facebook del comune si legge che gli allagamenti “stanno rapidamente peggiorando in buona parte del territorio a seguito della rottura dell’argine a Boncellino e delle criticità sulla rete scolante. Molte strade non sono percorribili”. Inoltre “si stanno verificando esondazioni anche sul fiume Senio in località Cotignola. Gli allagamenti potrebbero raggiungere l’abitato di Bagnacavallo, a partire dalla zona Naviglio”.

Situazione difficile a Cesena

La situazione del maltempo continua a essere critica nel cesenate. “Al momento le situazioni più critiche, che stiamo monitorando, si registrano nelle zone di Rio Marano/Case Finali e Martorano/Ronta”, ha scritto su facebook il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca. Inoltre “stanno pervenendo segnalazioni di esondazioni puntuali del Pisciatello (Ponte Pietra e Macerone), Dismano (zona Pievesestina) e del Cesuola (zona Rio Eremo)”. Per quanto riguarda il livello di piena del Savio previsto nelle prossime ore “si stima più basso rispetto alla piena di ieri pomeriggio. Nelle prossime 6 ore le precipitazioni saranno consistenti, pari a 30 mm”. Continuano infine “gli interventi di evacuazione da parte di Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Croce Rossa, sommozzatori e Soccorso alpino richiesti da famiglie interessate dall’allagamento parziale del piano terra della propria abitazione”.

